De Magistris | “Sindaco di Napoli fino alla fine | commissariamento sarebbe devastante”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) NAPOLI – “Resterò sindaco fino alla fine e poi mi auguro di diventare il nuovo presidente della Regione Calabria”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una conferenza stampa durante la quale ha elencato le deleghe conferite ai componenti della giunta, annunciando l’ingresso di Donatella Chiodo nella squadra di governo. L’ex Pm ha annunciato che a maggio il Consiglio comunale sarà chiamato a votare il bilancio di previsione, ma ha escluso che, a causa delle ultime fibrillazioni politiche legate alle dimissioni dell’ex assessora di demA Eleonora de Majo, possa esserci una bocciatura con il conseguente commissariamento.

Donatella Chiodo è il nuovo assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa ildi Napoli Luigi de. L'ex presidente del cda della Mostra d'Oltremare di Napoli sarà titolare di tutte le deleghe che afferiscono al settore delle politiche sociali. APPROFONDIMENTI ...Per gli ultimi sei mesi del suo mandato, ildi Napoli, Luigi de, dovrebbe affidare la delega di Cultura e Turismo ad Annamaria Palmieri , già assessora all'Istruzione dall'inizio ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Il Sindaco Luigi de Magistris presenta il nuovo Assessore.Napoli: de Magistris, chi vuole commissario è nemico città 'Sindaco fino fine, poi augurio diventare presidente Calabria' NAPOLI, 24 MAR - ''Non vedo segnali di fumo o incendiari. Sono molto tranqui ...