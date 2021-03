Come funzionano i nuovi schermi Lpto degli smartphone (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Foto: OnePlus)I display Lpto saranno uno dei trend tra gli smartphone top di gamma del 2021. Già vista a bordo della quarta generazione di Apple Watch, su alcuni modelli Samsung e sull’OnePlus 9 Pro ufficializzato ieri, questa tecnologia è riconosciuta da un acronimo che sta per ossido policristallino a bassa temperatura e si presenta Come una variante del precedente standard Ltps – dove “s” indica silicio. Ecco Come funziona e quali sono i vantaggi che offre la nuova soluzione. A livello di struttura, la soluzione Lpto fa da ponte con le precedenti e infatti combina i vantaggi dei circuiti di commutazione di tipo Lpts con i Tft di tipo Igzo (indio, gallio e ossido di zinco) per una maggiore mobilità degli elettroni così da non intaccare la risoluzione né la diagonale del pannello. Il ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Foto: OnePlus)I displaysaranno uno dei trend tra glitop di gamma del 2021. Già vista a bordo della quarta generazione di Apple Watch, su alcuni modelli Samsung e sull’OnePlus 9 Pro ufficializzato ieri, questa tecnologia è riconosciuta da un acronimo che sta per ossido policristallino a bassa temperatura e si presentauna variante del precedente standard Ltps – dove “s” indica silicio. Eccofunziona e quali sono i vantaggi che offre la nuova soluzione. A livello di struttura, la soluzionefa da ponte con le precedenti e infatti combina i vantaggi dei circuiti di commutazione di tipo Lpts con i Tft di tipo Igzo (indio, gallio e ossido di zinco) per una maggiore mobilitàelettroni così da non intaccare la risoluzione né la diagonale del pannello. Il ...

