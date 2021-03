Chiara Ferragni perfetta e in forma a poche ore dal parto | lo scatto in ospedale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella mattinata di ieri, è nata la piccola Vittoria, figlia die Fedez. Ecco le ultime notizie sull’amata influencer. La nascita della piccola Vittoria Nella giornata di ieri, è venuta al mondo la piccola Vittoria Lucia, secondogenita dell’influencere del cantante Fedez. L’annuncio è stato dato nella mattinata di ieri, via social, con un bellissimodella piccola tra le braccia di mammamente, i profili social disono rimasti silenziati per alcune ore e, nel tardo, pomeriggio, la più famosa delle influencer è tornata per aggiornare i suoi fans sulle sue condizioni di salute.e la piccola Vittoria stanno benissimo, come ...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - poseey_ : RT @Ilariap12996: Chiara Ferragni con trucco e i capelli perfetti dopo un parto. Io in videolezione: - theirlaughs_ : Chiara Ferragni pazzesca dopo il parto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vittoria Luciaè appena nata ma già si prepara a diventare una nuova icona dei social. Lo scatto in ospedale tra le braccia di mammae le lacrime di papà Fedez sono rimbalzate ovunque, i riflettori sono tutti puntati sulla piccola di casa, in attesa di vedere le prime immagini del suo incontro con il ...Erano settimane che i fan die Fedez non vedevano l'ora di conoscere la piccola Baby V., tanto da aver creato anche degli account per documentare ora dopo ora l'evolversi della gravidanza dell'influencer. Ma c'era ...Ieri, tutte le luce dei riflettori sono state puntate sulla famiglia dei Ferragnez. Infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto stringere tra le braccia per la prima volta la loro seconda bambina, ...Tutti pazzi per Vittoria. A ventiquattro ore dall'arrivo della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, Baby V alias Vittoria Lucia Ferragni è già la bambina più ...