Chi è Gianmarco Pozzoli, vita privata e carriera: tutto sull’attore comico italiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da giovedì 1° Aprile 2021 torna su Rai 1 Un passo dal cielo. La serie è giunta alla sua sesta edizione e porterà con sè tantissime novità. Tra gli attori è stato riconfermato Gianmarco Pozzoli, che tornerà a vestire i panni della Guardia Forestale Huber. In attesa di vederlo sul piccolo schermo, scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Gianmarco Pozzoli? La sua vita privata Gianmarco Pozzoli nato a Milano il 24 ottobre 1971 ed è un attore e comico italiano. Ha quasi 50 anni, ed è ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da giovedì 1° Aprile 2021 torna su Rai 1 Un passo dal cielo. La serie è giunta alla sua sesta edizione e porterà con sè tantissime novità. Tra gli attori è stato riconfermato, che tornerà a vestire i panni della Guardia Forestale Huber. In attesa di vederlo sul piccolo schermo, scopriamo insieme alcune curiosità sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La suanato a Milano il 24 ottobre 1971 ed è un attore e. Ha quasi 50 anni, ed è ...

Advertising

mavuoidiecieuro : gianmarco 21 anni ballerino di tip tap chi come me ragazze, chi come me - lemonmeringue_ : So chi è Lundini solo per Sanremo ma mi sta facendo crepare. E comunque ora ha conosciuto Gianmarco, che frequenza… - ac_gianmarco : @RidTheRock Sinceramente trovo più vergognoso chi spera in un ritorno di Allegri di chi ancora difende Pirlo. - GFI65 : Non so chi abbia fatto questo video, ma lo trovò assolutamente strepitoso. C’è un Italia che non si vuole arrendere… - funkybumblebee : RT @isoledipinte: Da notare le diverse reazioni quando la tizia bussa alla porta: -Erasmo che era scatenato come pochi diventa serio in mez… -