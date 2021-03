Cagliari, è il momento di Asamoah: dopo la sosta toccherà a lui (Di mercoledì 24 marzo 2021) dopo la sosta Leonardo Semplici punterà anche su Kwadwo Asamoah per cercare di centrare la salvezza con il Cagliari Dieci finali da affrontare con un uomo (d’esperienza) in più. È quello che si augurano il Cagliari e Leonardo Semplici che è pronto a lanciare Kwadwo Asamoah. Dal momento del suo arrivo, da svincolato lo scorso febbraio, il ghanese classe ‘88 ha lavorato sodo per recuperare la giusta condizione ma fin qui per l’ex Inter in maglia rossoblù sono arrivate solo tre presenze, tutte da subentrato. L’esordio alla ventiquattresima giornata a Crotone con 13 minuti messi sulle gambe, poi 8 minuti nel turno successivo contro il Bologna e infine 21 minuti da ex contro la Juventus due settimane fa. Con la Serie A ferma Asamoah avrà circa 10 giorni di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)laLeonardo Semplici punterà anche su Kwadwoper cercare di centrare la salvezza con ilDieci finali da affrontare con un uomo (d’esperienza) in più. È quello che si augurano ile Leonardo Semplici che è pronto a lanciare Kwadwo. Daldel suo arrivo, da svincolato lo scorso febbraio, il ghanese classe ‘88 ha lavorato sodo per recuperare la giusta condizione ma fin qui per l’ex Inter in maglia rossoblù sono arrivate solo tre presenze, tutte da subentrato. L’esordio alla ventiquattresima giornata a Crotone con 13 minuti messi sulle gambe, poi 8 minuti nel turno successivo contro il Bologna e infine 21 minuti da ex contro la Juventus due settimane fa. Con la Serie A fermaavrà circa 10 giorni di ...

