Bimbe si prendono a botte incitate dai genitori: il video finisce in Rete (Di mercoledì 24 marzo 2021) Due bambine napoletane che si prendono a botte, incitate dai genitori che fanno anche da "tifo" della contesa, spronandole a battersi tra loro. Uno degli adulti presenti gira anche un video e lo diffonde su Tik Tok, ma da lì le immagini fanno il giro dei social e suscitano indignazione. Tra i presenti anche chi invita le bambine ad afferrare l'altra per i capelli e gettarla per terra, mentre un'altra persona prende in giro la piccola "sconfitta" dall'avversaria.

