Antonello Di Cerbo | “Al Comune poltrone vuote | sindaco avrebbe dovuto nominare assessori”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) di Erika Noschese Dopo il rinvio delle elezioni (che si dovrebbero tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre ndr), l’amministrazione comunaleprovvedere alla nomina di due nuovi, in sostituzione di Nino Savastano ed Eva Avossa”. Lo sostiene, ribandendo a più riprese di non volerne fare alucna polemica,Di, esperto del terzo settore, fondatore di Rete Solidale candidato al consiglio regionale della Campania con il Psi e poi passato in casa Pd. Dichiarisce di non essere intenzionato ad una candidatura al consiglio comunale di Salerno, come invece si vocifera da tempo perché, chiarisce “per fare politica ci vuole tempo e io non posso sottrarlo ancora al mio lavoro. Ho già dato”.Esperto del terzo settore, cosa manca oggi alla città di ...