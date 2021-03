Angelo Bolaffi: "In Germania il vero problema non è Merkel ma il dopo-Merkel" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le restrizioni di Pasqua annunciate e poi revocate, il crollo della Cdu nei sondaggi, la campagna vaccinale che arranca, le proteste contro il lockdown e il Covid che non allenta la morsa. La Germania è un Paese in difficoltà e Angela Merkel, a uno sguardo esterno, sembra perdere colpi. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a poche ore fa: qualche minuto prima dell’inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender, la Cancelliera ha annunciato la revoca del lockdown rafforzato prevista per il periodo di Pasqua. Ci ha messo la faccia, ha chiesto scusa, riconoscendo di aver sbagliato. Di aver immaginato misure “non realizzabili” in un lasso di tempo così ristretto: ”È stato un errore, e gli errorivanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità”, avrebbe detto, secondo i media tedeschi, all’inizio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le restrizioni di Pasqua annunciate e poi revocate, il crollo della Cdu nei sondaggi, la campagna vaccinale che arranca, le proteste contro il lockdown e il Covid che non allenta la morsa. Laè un Paese in difficoltà e Angela, a uno sguardo esterno, sembra perdere colpi. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a poche ore fa: qualche minuto prima dell’inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender, la Cancelliera ha annunciato la revoca del lockdown rafforzato prevista per il periodo di Pasqua. Ci ha messo la faccia, ha chiesto scusa, riconoscendo di aver sbagliato. Di aver immaginato misure “non realizzabili” in un lasso di tempo così ristretto: ”È stato un errore, e gli errorivanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità”, avrebbe detto, secondo i media tedeschi, all’inizio ...

