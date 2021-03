“Amici” | duro scontro tra Rosa e Serena | l’allieva della Celentano in lacrime

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “”,botta e risposta. Il talent è entrato nel vivo. Il nuovo guanto di sfidamaestra Alessandraha creato qualche malumore in casetta. La ballerina, esasperata, ha sbottato con dei commenti che a quanto pare erano indirizzati alla rivale. Quest’ultima è scoppiata in, masi è giustificata spiegando che il suo era un discorso generico. Una replica che non ha convinto tutti: qualcuno ha infatti preso le difese di, lamentando una certa ipocrisia di fondo. leggi anche l’articolo —> Chi è Alessandra: carriera, vita privata e curiositàmaestra di “” “” ...

Advertising

infoitcultura : Amici 20, duro scontro tra Rosa e Serena: volano parole pesanti - HelenaM82514108 : @AmiciUfficiale Rosa é cattiva invidiosa duro come un legno pessima ballare per favore cosa fa ancora amici questa - casino90210 : RT @federicamorett: Voi della produzione di Amici continuando ad assecondare Rosa state promuovendo la maleducazione e l'arroganza a discap… - angytar_14 : RT @federicamorett: Voi della produzione di Amici continuando ad assecondare Rosa state promuovendo la maleducazione e l'arroganza a discap… - Erica71251342 : RT @federicamorett: Voi della produzione di Amici continuando ad assecondare Rosa state promuovendo la maleducazione e l'arroganza a discap… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici duro

... "Se finisci al tappeto devi avere la forza di rialzarti" 'La vita a volte colpisce, ma l'... L'oro europeo dei 5000 e 10.000 di Spalato 1990, grande campione azzurro, ha ringraziatoe ...La cantante Arisa è alle prese con il serale di '', che sabato prossimo avrà il suo secondo appuntamento. Insieme a Lorella Cuccarini ha un gran da fare per lottare in modocon i 'rivali' Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Oltre a questo ...“Amici”, Rosa e Serena botta e risposta. Il talent è entrato nel vivo. Il nuovo guanto di sfida della maestra Alessandra Celentano a Rosa ha creato qualche malumore in casetta. La ballerina ...Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il serale di Amici 20, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Questo sabato 27 marzo andrà in onda la seconda puntata prevista di ...