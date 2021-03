Vortice Polare e rischio Final Warming meteo buio d’Aprile (Di martedì 23 marzo 2021) Vortice Polare e rischio Final Warming. meteo buio d’Aprile per il cambiamenti climatici. Ci siamo, l’evoluzione meteo rischia di essere fortemente influenzata dal Vortice Polare e rischio durante il prossimo mese da un nuovo, ma ormai ultimo riscaldamento stratosferico. Rammentiamo che lo Strat Warming non causa gelo, bensì può avere influenza sulla Troposfera, dove si verificano i fenomeni atmosferici, e Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)per il cambiamenti climatici. Ci siamo, l’evoluzionerischia di essere fortemente influenzata daldurante il prossimo mese da un nuovo, ma ormai ultimo riscaldamento stratosferico. Rammentiamo che lo Stratnon causa gelo, bensì può avere influenza sulla Troposfera, dove si verificano i fenomeni atmosferici, e

