Ucciso per errore dalla camorra, la figlia scrive a Mattarella: "Giustizia" (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Giustizia per mio padre vittima innocente di camorra". E' l'appello che Marianna Ferrillo, figlia di Mario Ucciso nel 1986 dai sicari della camorra che lo scambiarono per un boss, affida ad una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Mio padre – ricorda nella lettera – venne trucidato mentre si trovava nel negozio di un suo amico a Licola sul litorale domizio. I killer prima di sparare lo chiamarono Gennaro. Dopo un mese, nello stesso luogo, uccisero un certo Gennaro Troise esponente malavitoso. Era lui il bersaglio e la loro somiglianza fisica portò i killer giorni prima a sbagliare persona, ma mio padre era un uomo perbene, mentre l'altro era un camorrista". " Io – continua Marianna – all'epoca avevo dieci anni e mia madre ha ...

