Sporting Lisbona, Essugo nella storia: più giovane debuttante di sempre in Portogallo (Di martedì 23 marzo 2021) Dario Essugo detiene da oggi un record: il primato di esordiente più giovane esordiente nella storia dello Sporting Lisbona e del campionato portoghese. Il record precedente è stato rotto nel corso del minuto 84 della sfida contro il Vitoria Guimaraes quando Essugo, a soli 16 anni, ha preso il posto dell’ex Inter Joao Mario. A fine gara ha commentato tutta la sua emozione: “È stato un giorno che non dimenticherò mai. Uno dei migliori della mia vita! L’ho sempre sognato. Le mie lacrime erano quelle di un bambino che ha sempre sognato questo giorno. Ma questo è solo l’inizio e ora devo farlo lavorare due volte più duramente per continuare a crescere”. Un Essugo che era fermo da un anno dato che la selezione Under-15 non ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Dariodetiene da oggi un record: il primato di esordiente piùesordientedelloe del campionato portoghese. Il record precedente è stato rotto nel corso del minuto 84 della sfida contro il Vitoria Guimaraes quando, a soli 16 anni, ha preso il posto dell’ex Inter Joao Mario. A fine gara ha commentato tutta la sua emozione: “È stato un giorno che non dimenticherò mai. Uno dei migliori della mia vita! L’hosognato. Le mie lacrime erano quelle di un bambino che hasognato questo giorno. Ma questo è solo l’inizio e ora devo farlo lavorare due volte più duramente per continuare a crescere”. Unche era fermo da un anno dato che la selezione Under-15 non ...

