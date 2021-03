Speranza | “Nessuna decisione su nuove misure”

Advertising

tuttiacuneo71 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Regioni devono attenersi al Piano vaccinazioni nazionale' | 'Nessuna decisione su proroga delle misu… - erpedrini : RT @valy_s: Andrea #Orlando “ #Lockdown prorogato fino 11/04” #Speranza “non confermo, stiamo valutando, nessuna decisione presa” Tutte le… - Il_Populista_ : RT @valy_s: Andrea #Orlando “ #Lockdown prorogato fino 11/04” #Speranza “non confermo, stiamo valutando, nessuna decisione presa” Tutte le… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Regioni devono attenersi al Piano vaccinazioni nazionale' | 'Nessuna decisione su proroga delle m… - filo_78 : RT @valy_s: Andrea #Orlando “ #Lockdown prorogato fino 11/04” #Speranza “non confermo, stiamo valutando, nessuna decisione presa” Tutte le… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Nessuna

'Non è stata assuntadecisione in questo momento - ha detto- ci confronteremo nei prossimi giorni e faremo tutte le valutazioni. Oggi abbiamo semplicemente fatto un punto sul quadro ...... se un vaccino è efficace e sicuro, non importa se sia americano, europeo o russo", dice. ... E' possibile che la stretta venga prorogata? "In questo momento il governo non ha preso...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si esprime così a Cartabianca rispondendo ... "In questo momento il governo non ha preso nessuna decisione, ci confronteremo e decideremo. Ci siamo ...Il ministro della Salute: "La curva dei positivi si sta leggermente appiattendo". Sulla stretta dopo Pasquetta: "Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni" ...