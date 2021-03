Sciacalli di merda

Leggi su butac

(Di martedì 23 marzo 2021) C’è un’immagine che ci avete segnalato, purtroppo senza darci indicazione di dove stia girando. L’immagine mostra quattro diversi status di un medico di Aversa, un medico che oggi non c’è più. L’immagine che vedete sopra è esattamente quella che vedete circolare sui social. Perché ho titolato con “”? Perché i soggetti che hanno messo insieme i quattro status che compongono l’immagine non possono essere definiti in altra maniera. Piccoli vigliacchi antivaccinisti che sfruttano il dolore altrui per portare avanti le loro credenze antiscientifiche. Per chi avesse problemi a visualizzare l’immagine ve la descrivo. Nel primo riquadro si vede una foto del 2019, o meglio si vede l’aggiornamento della foto profilo, il Dottor D’Auria ha cambiato la sua immagine su FB, caricandone una dove, in pantaloncini corti, ha in mano una racchetta da tennis. Secondo riquadro, risalente al 16 dicembre ...