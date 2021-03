Scanzi, ora indaga la Procura. E arriva la richiesta di cacciarlo dalla Rai (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – La vaccinazione di Andrea Scanzi è ormai un caso, anche per la Rai. Ora la Procura della Repubblica indaga sulla vicenda, ha aperto un fascicolo conoscitivo per appurare come siano andate davvero le cose in Asl. Per accertare insomma se la procedura sia stata regolare. L’iniziativa della Procura è al momento portata avanti attraversa il cosiddetto modello 45, che non prevede ipotesi di reato né tantomeno persone iscritte come indagati. Ma consentirà ai magistrati di far luce sull’accaduto. Guidata da Roberto Rossi, la Procura parte dalla segnalazione del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Arezzo. I militari hanno messo insieme quanto emerso da stampa, programmi tv e comunicazioni via social dello stesso Scanzi. Nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – La vaccinazione di Andreaè ormai un caso, anche per la Rai. Ora ladella Repubblicasulla vicenda, ha aperto un fascicolo conoscitivo per appurare come siano andate davvero le cose in Asl. Per accertare insomma se la procedura sia stata regolare. L’iniziativa dellaè al momento portata avanti attraversa il cosiddetto modello 45, che non prevede ipotesi di reato né tantomeno persone iscritte cometi. Ma consentirà ai magistrati di far luce sull’accaduto. Guidata da Roberto Rossi, lapartesegnalazione del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Arezzo. I militari hanno messo insieme quanto emerso da stampa, programmi tv e comunicazioni via social dello stesso. Nel ...

