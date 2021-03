Risultati elezioni Israele 2021: Netanyahu avanti negli exit poll, ma per governare ha bisogno dell’estrema destra (Di martedì 23 marzo 2021) elezioni Israele 2021: i Risultati secondo i primi exit poll Risultati elezioni Israele 2021 – Il Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu è in testa alle elezioni israeliane, le quarte in due anni: è quanto emerge dai Risultati dei primi exit poll di Channel 11. Secondo gli exit poll, arrivati subito dopo la chiusura delle urne arrivata alle 22 locali di martedì 23 marzo, il Likud ottiene 31 seggi con il blocco che sostiene Netanyahu che arriva a 54 seggi. Gli avversari del premier, invece, si fermano a quota 59: vale a dire che nessuno raggiunge la fatidica cifra di 61, i seggi ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021): isecondo i primi– Il Likud del premier uscente Benjaminè in testa alleisraeliane, le quarte in due anni: è quanto emerge daidei primidi Channel 11. Secondo gli, arrivati subito dopo la chiusura delle urne arrivata alle 22 locali di martedì 23 marzo, il Likud ottiene 31 seggi con il blocco che sostieneche arriva a 54 seggi. Gli avversari del premier, invece, si fermano a quota 59: vale a dire che nessuno raggiunge la fatidica cifra di 61, i seggi ...

