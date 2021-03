Riders | Cgil Roma-Lazio | aderiamo a manifestazione venerdì

(Di martedì 23 marzo 2021)– “e sosteniamo la giornata di mobilitazione indetta dalla rete ‘X I Diritti’ per venerdi’ 26 marzo a sostegno delle richieste dei ciclofattorini”. Cosi’ in un comunicato ladie del. “Nei mesi della pandemia e delle chiusure i rider hanno garantito la possibilita’ di ricevere a domicilio i beni, spesso di prima necessita’, di cui tutti hanno avuto bisogno.” “Non hanno visto tuttavia migliorare le loro condizioni lavorative: restano senza diritti e tutele, sono ancora precari e ricevono paghe basse, la salute e la sicurezza mentre lavorano non sono tutelate e da quando e’ stato siglato l’accordo Ugl-Assodelivery la situazione e’ perfino peggiorata.” “La trattativa nazionale con Just Eat dimostra che ci sono altre strade possibili: giusto compenso, ...

Ultime Notizie dalla rete : Riders Cgil

RomaDailyNews

... i lavoratori delle consegne di pasti a domicilio, e vi aderiranno il collettivo autonomo UnionMessina, e i sindacati Uil - Tucs e Nidil -, che firmano questo appello: R per Rispetto Chi ...Daniele Lanni, Responsabile Provinciale del Nidil -commenta: "Le richieste deisono richieste di buonsenso, che già la giustizia italiana ha indicato come soluzione necessaria. Per ...Venerdì 26 Marzo sarà il NO DELIVERY DAY. "In tutta Italia i riders delle piattaforme sciopereranno per chiedere diritti e dignità. In questo momento a ...Il ‘No delivery day’ si terrà venerdì e in tutta Italia i riders delle piattaforme incroceranno le braccia in segno di protesta. Questi lavoratori chiedono una retribuzione oraria, in riferimento ai c ...