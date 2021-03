Processo Crescent, in appello i pm chiedono di condannare Vincenzo De Luca a un anno e mezzo di reclusione (Di martedì 23 marzo 2021) condannare a un anno e mezzo di reclusione, con le attenuanti generiche, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, un anno e due mesi per l’ex direttore settore Opere Pubbliche del Comune di Salerno Lorenzo Criscuolo, l’ex dirigente Trasformazioni Edilizie Matteo Basile, l’ex soprintendente ai Beni Archeologici Annamaria Affanni, il funzionario della Soprintendenza Giovanni Villani. Un anno e quattro mesi invece per gli imprenditori Eugenio Rainone e Rocco Chechile. Sono le richieste di condanna della Procura di Salerno nel Processo d’appello per la realizzazione del Crescent, l’edificio a mezzaluna costruito sul lungomare all’altezza di piazza Santa Teresa, l’opera più imponente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)a undi, con le attenuanti generiche, il governatore della CampaniaDe, une due mesi per l’ex direttore settore Opere Pubbliche del Comune di Salerno Lorenzo Criscuolo, l’ex dirigente Trasformazioni Edilizie Matteo Basile, l’ex soprintendente ai Beni Archeologici Annamaria Affanni, il funzionario della Soprintendenza Giovanni Villani. Une quattro mesi invece per gli imprenditori Eugenio Rainone e Rocco Chechile. Sono le richieste di condanna della Procura di Salerno neld’per la realizzazione del, l’edificio a mezzaluna costruito sul lungomare all’altezza di piazza Santa Teresa, l’opera più imponente della ...

