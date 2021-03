"Prandelli come me all'Inter: via perché non si riesce a ottenere di più" (Di martedì 23 marzo 2021) "Prandelli si è dimesso? Non lo sapevo. Mi spiace per lui. Mi spiace sempre quando gli allenatori lasciano il posto. Vuol dire che non riescono a indirizzare la squadra secondo le proprie intenzioni e ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021) "si è dimesso? Non lo sapevo. Mi spiace per lui. Mi spiace sempre quando gli allenatori lasciano il posto. Vuol dire che non riescono a indirizzare la squadra secondo le proprie intenzioni e ...

Advertising

r_corti : c'è un giornalista fiorentino che scrive sulla GDS, figlio di un giornalista che scriveva per il solito giornale, c… - simsantucci : Del miele di #Prandelli ne abbiamo abbastanza. Dal codice etico (che valeva solo per qualcuno) ai suoi fallimenti.… - carloalberto52 : RT @CucchiRiccardo: Prima di qualunque commento, vale la pena di leggere la lettera di Cesare #Prandelli. L' ho sempre stimato, come person… - pep2073 : #Prandelli ho avuto il coraggio di riconoscete i propri limiti , purtroppo nel calcio attuale dove si considera Mae… - andreavimercati : @coralbini Insomma dai! Riguarda come giocava la prima Fiorentina di Prandelli! Tanta roba -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli come Il caos e la rabbia viola sulla strada del Genoa e di Ballardini a caccia di riconferma GENOVA - La Fiorentina ha dato l'addio a Prandelli che ha tolto il disturbo con una lettera di dimissioni d'altri tempi, lui è un signore, ... Come noto il tecnico ha firmato un contratto che in caso di ...

"Prandelli come me all'Inter: via perché non si riesce a ottenere di più" Nella lettera Prandelli scrive di non riuscire più a dare il 100% di se stesso. "Il calcio è fatto di risultati e tutto va visto in relazione a quelli. La Fiorentina ha vinto a Torino in ...

"Prandelli come me all'Inter: via perché non si riesce a ottenere di più" LA NAZIONE CARRIERA PUO’ FINIRE QUI “È la seconda volta che lascio la Fiorentina – scrive Prandelli – La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, vel ...

Prandelli dimissioni, la lettera: addio a Fiorentina Cesare Prandelli rassegna le dimissioni e lascia la panchina della Fiorentina. E lo fa con una lettera, pubblicata sul sito della squadra viola. "Sono consapevole che la mia carriera di allenatore pos ...

GENOVA - La Fiorentina ha dato l'addio ache ha tolto il disturbo con una lettera di dimissioni d'altri tempi, lui è un signore, ...noto il tecnico ha firmato un contratto che in caso di ...Nella letterascrive di non riuscire più a dare il 100% di se stesso. "Il calcio è fatto di risultati e tutto va visto in relazione a quelli. La Fiorentina ha vinto a Torino in ...“È la seconda volta che lascio la Fiorentina – scrive Prandelli – La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, vel ...Cesare Prandelli rassegna le dimissioni e lascia la panchina della Fiorentina. E lo fa con una lettera, pubblicata sul sito della squadra viola. "Sono consapevole che la mia carriera di allenatore pos ...