Pd | Letta | ' Gruppo autonomo | qualsiasi donna sceglierà sarà la migliore'

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Qualunque scelta farà sullada eleggereper me la, perché il rispetto dell'autonomia delè per me fondamentale". Lo ha detto Enricoall'Assemblea deldei deputati del Pd.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta Gruppo

la Repubblica

...si apprende da fonti presenti all'assemblea deldei deputati dem, il capogruppo si sarebbe detto disponibile a farsi da parte sottolineando che si deve aiutare il segretario Pd, Enrico, ...... undi giovani dai 13 ai 17 anni, in modo da essere facilmente comprensibile per bambini e ... "La Carta dei diritti può essere finalmenteanche con gli occhi di un bambino - commenta la ...Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Qualunque scelta farà sulla donna da eleggere sarà per me la migliore, perché il rispetto dell'autonomia del gruppo è per me fondamentale". Lo ha detto Enrico Letta all'Ass ...Arriva dalla Scozia, e più precisamente dall'Università di Glasgow, la nuova batteria riciclabile con elttrodi porosi stampati in 3D.