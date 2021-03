Patrizia Reggiani cambia idea su Lady Gaga: “Va bene, mi somiglia” (Di martedì 23 marzo 2021) “Va bene, mi assomiglia”. Patrizia Reggiani ha cambiato idea su Lady Gaga e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ammesso di riconoscere una somiglianza tra se stessa e l’interpretazione fatta dalla popstar del suo personaggio in “House of Gucci“, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio del suo ex marito Maurizio Gucci. “Avevano cercato mia mamma, ma con me non si sono fatti vivi, non hanno mandato nulla… Vedrò lo stesso il film, spero nei cinema finalmente riaperti”. Dopo aver fatto tappa a Milano e sul lago di Como, le riprese sono attualmente in corso a Roma: nel cast ci sono anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Va, mi as”.hatosue, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ammesso di riconoscere unanza tra se stessa e l’interpretazione fatta dalla popstar del suo personaggio in “House of Gucci“, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio del suo ex marito Maurizio Gucci. “Avevano cercato mia mamma, ma con me non si sono fatti vivi, non hanno mandato nulla… Vedrò lo stesso il film, spero nei cinema finalmente riaperti”. Dopo aver fatto tappa a Milano e sul lago di Como, le riprese sono attualmente in corso a Roma: nel cast ci sono anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

