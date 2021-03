MotoGp: Dovizioso è pronto per l’Aprilia (Di martedì 23 marzo 2021) Il Gran premio del Qatar che aprirà ufficialmente la stagione motociclistica è alle porte, Andrea Dovizioso che per il primo anno non sarà in pista commenta così: “Fa sempre effetto vedere le immagini del Qatar, sono andato sempre bene dal 2004 – racconta a Sky Sport -. Avendo fatto sei giorni di test, vedi tempi record, fa un bell’effetto. In tanti sono andati forte, non è ancora facile capire le vere carte in tavola. Bisognerà aspettare dopo il Qatar, perché la pista è unica. Aprilia è andata forte, ma che Aleix fosse un pilota veloce non ho mai avuto dubbi. Sono curioso di vederlo in gara“. “Le Ducati vanno particolarmente bene in Qatar, i piloti Suzuki li vedo più che bene. Ma bisogna aspettare sempre la gara. La MotoGp di oggi con elettronica e Michelin non è pronosticabile. Yamaha fanno un po’ di fatica sui lunghi rettilinei, poi dipende dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Il Gran premio del Qatar che aprirà ufficialmente la stagione motociclistica è alle porte, Andreache per il primo anno non sarà in pista commenta così: “Fa sempre effetto vedere le immagini del Qatar, sono andato sempre bene dal 2004 – racconta a Sky Sport -. Avendo fatto sei giorni di test, vedi tempi record, fa un bell’effetto. In tanti sono andati forte, non è ancora facile capire le vere carte in tavola. Bisognerà aspettare dopo il Qatar, perché la pista è unica. Aprilia è andata forte, ma che Aleix fosse un pilota veloce non ho mai avuto dubbi. Sono curioso di vederlo in gara“. “Le Ducati vanno particolarmente bene in Qatar, i piloti Suzuki li vedo più che bene. Ma bisogna aspettare sempre la gara. Ladi oggi con elettronica e Michelin non è pronosticabile. Yamaha fanno un po’ di fatica sui lunghi rettilinei, poi dipende dalla ...

