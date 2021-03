“L’ingiustizia dei nostri figli con disabilita? | a scuola da soli senza compagni” | la denuncia a TPI

Leggi su tpi

(Di martedì 23 marzo 2021) “Miaa è una bimba disabile di 6 anni. Ho chiesto la didattica in preperché lei ha bisogno di stare con i, le servono il contatto, l’affetto. Ogni volta che vede iin Dad mi dice che sente la loro mancanza, che vuole andare a. Lo vedo, lo sento, che ha questa necessità”. Federica è la madre di Valentina (nome di fantasia, ndr), una bimba disabile che frequenta la prima elementare allaper l’infanzia statale IC Piersanti Mattarella di Roma. Come altri genitori di bambini disabili, dopo l’ingresso del Lazio in zona rossa e il conseguente passaggio alla didattica a distanza anche per gli alunni dellaprimaria, la scorsa settimana Federica ha contattato l’istituto scolastico, per chiedere che fosse presa in considerazione ...