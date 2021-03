Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv (Di martedì 23 marzo 2021) Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse quattro puntata da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima sarà trasmessa martedì 23 marzo 2021; l’ultima martedì 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare): Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 23 marzo 2021, ore 21,25 Seconda puntata (episodi 3 e 4): martedì 30 marzo 2021, ore 1,25 Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 6 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata (episodi 7 e 8): martedì 13 aprile 2021, ore 21,25 durata Quanto dura ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021)sono previste per, latv in onda su Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse quattro puntata da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima sarà trasmessa martedì 23 marzo 2021; l’ultima martedì 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare): Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 23 marzo 2021, ore 21,25 Seconda puntata (episodi 3 e 4): martedì 30 marzo 2021, ore 1,25 Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 6 aprile 2021, ore 21,25 Quarta puntata (episodi 7 e 8): martedì 13 aprile 2021, ore 21,25Quanto dura ...

Advertising

winchesterauro : AMORE MIO LEONARDO QUANTE SODDISFAZIONI SOLO TU CHE MI DAI #Amici20 - littlemixftlodo : RT @rakyhARTness: Chissà domani sera a quest'ora quante m4donn3 avrò già tirato vedendo Leonardo... E come diceva Giovanni 'di questo qua m… - GiuliaS_92 : RT @rakyhARTness: Chissà domani sera a quest'ora quante m4donn3 avrò già tirato vedendo Leonardo... E come diceva Giovanni 'di questo qua m… - DebbyR96 : RT @rakyhARTness: Chissà domani sera a quest'ora quante m4donn3 avrò già tirato vedendo Leonardo... E come diceva Giovanni 'di questo qua m… - rakyhARTness : Chissà domani sera a quest'ora quante m4donn3 avrò già tirato vedendo Leonardo... E come diceva Giovanni 'di questo… -