Isola dei Famosi | Akash fa infuriare il web

Akash Kumar è uno dei naufraghi di quest'edizione dell'Isola dei Famosi; in questi giorni sono montate diverse polemiche sul suo personaggio, i cognomi, i suoi occhi, tutti fattori che hanno indispettito il pubblico a casa. Durante la scorsa puntata, prima dell'eliminazione, Akash ha commentato sé stesso dandosi del bello, il web ha commentato ampiamente il tutto. Akash Kumar è un personaggio molto controverso di quest'edizione dell'Isola dei Famosi.

