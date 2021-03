Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar fuorioso dopo l’eliminazione: «Ce l’ho una carriera, morti di fame!» (Di martedì 23 marzo 2021) Appena eliminato dall’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è un fiume in piena. Dal suo account Instagram infatti Akash Kumar si è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: “Sono dei morti di fame. Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha una carriera e chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi”. Isola DEI Famosi 2021, Akash Kumar dopo l’eliminazione dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar se l’è presa con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021) Appena eliminato dall’deiè un fiume in piena. Dal suo account Instagram infattisi è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: “Sono deidi fame. Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha unae chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi”.DEIdall’deise l’è presa con ...

