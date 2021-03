I gioiellieri di Venezia | “Fateci riaprire | vendiamo felicità e siamo preziosi”

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) VENEZIA – I gioiellieri della Città metropolitana di Venezia chiedono di poter riaprire le loro attività. “La sicurezza è una vocazione della categoria, basti solo pensare che per accedere nei nostri negozi è necessario suonare un campanello e farsi riconoscere”, sottolinea il vicepresidente di Federpreziosi Confcommercio di Venezia, Marco Agazia. “Ciò è sicuramente a prova di assembramenti e rispetta la raccomandazione delle autorità che prevedono la limitazione degli accessi di clienti e collaboratori in spazi ristretti, quale può essere quello di una gioielleria”. Alla luce di questo, “la categoria non comprende le motivazioni per cui il legislatore abbia ricompreso nelle categorie sospese, per la verità molto poche, il commercio al dettaglio di oggetti preziosi, quando altre attività al dettaglio considerate essenziali vendono beni che tanto essenziali non sono”, continua Agazia.