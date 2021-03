“Guardate cosa mi hanno fatto”. Federico Fashion Style, il terribile gesto dopo la polemica (Di martedì 23 marzo 2021) La polemica su Federico Fashion Style non si arresta. Sbarcato in Sardegna quando era ancora in zona bianca per il suo tour, che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari, il parrucchiere dei vip è stato sommerso dalle critiche. “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”, aveva annunciato il parrucchiere attirando tantissime critiche. “Ho lasciato tutte le critiche alle mie spalle!…. io amo il mio lavoro, è la più grande passione non posso farla spegnere così! Sono arrivato in Sardegna e sto per iniziare il mio tour! Guardate le mie storie per vedere tutto!”, con queste parole Federico Fashion ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Lasunon si arresta. Sbarcato in Sardegna quando era ancora in zona bianca per il suo tour, che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari, il parrucchiere dei vip è stato sommerso dalle critiche. “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”, aveva annunciato il parrucchiere attirando tantissime critiche. “Ho lasciato tutte le critiche alle mie spalle!…. io amo il mio lavoro, è la più grande passione non posso farla spegnere così! Sono arrivato in Sardegna e sto per iniziare il mio tour!le mie storie per vedere tutto!”, con queste parole...

