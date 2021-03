Fumano sul bus | l’autista li riprende e viene picchiato da due ragazzini

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina una coppia di giovani ha avuto un battibecco con un autista dell’Anm in servizio sulla Linea 162. I due giovani sono saliti sull’autobus nel Comune di Marano senza mascherina. Il conducente li ha giustamente redarguiti, facendo loro indossare la protezione per il Covid19. Nel corso dell’itinerario del bus però, nella zona di Chiaiano, i due si sono nuovamente tolti la mascherina e hanno iniziato a fumare a bordo del bus. A quel puntoha fermato il mezzo per redarguirli nuovamente e ne è nato un alterco anche fisico con i due. Dopo poco sono arrivati sul posto i Carabinieri che hanno verificato la mancanza di autocertificazione dei due giovani, che hanno tra i 18 e 19 anni, identificandoli.ma anche i due giovani sono stati poi portati in ospedale per controlli. “È inaccettabile – ...

