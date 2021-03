**Fosse Ardeatine: domani alle 11 l’omaggio di Mattarella** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà domani alle 11 al Mausoleo Ardeatino, per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, di cui ricorre quest’anno il 77/mo anniversario. Si tratterà di una cerimonia particolare che verrà organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid, sul modello di quella che si svolse il 25 aprile dello scorso anno, quando, in pieno lockdown, il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria per celebrare la Festa della Liberazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà11 al Mausoleo Ardeatino, per rendere omaggiovittime dell’eccidio delle Fosse, di cui ricorre quest’anno il 77/mo anniversario. Si tratterà di una cerimonia particolare che verrà organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid, sul modello di quella che si svolse il 25 aprile dello scorso anno, quando, in pieno lockdown, il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria per celebrare la Festa della Liberazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Fosse Ardeatine: domani alle 11 l'omaggio di Mattarella**... - bassairpinia : 77° anniversario eccidio delle Fosse Ardeatine. Commemorazione morte Carabiniere Gaetano Forte, Medaglia D'Oro al V… - ineziessenziali : RT @People1917: «E tra gli obiettivi che noi ci ponevamo c'era questo: la Wehrmacht non era più invincibile; dovevano sentire che non erano… - MarcoCapoccetti : RT @People1917: «E tra gli obiettivi che noi ci ponevamo c'era questo: la Wehrmacht non era più invincibile; dovevano sentire che non erano… - vitozullo1 : #ricordiamodomani l'eccidio delle Fosse Ardeatine, 335 civili e militari italiani furono fucilati dalle truppe di o… -