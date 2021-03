Ferragni – Fedez, è nata Vittoria. Il messaggio di Dua Lipa (Di martedì 23 marzo 2021) È nata nella notte la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, Vittoria. Dopo giorni di ansia e attesa condivisi su Instagram con i propri followers, pochi minuti fa entrambi hanno condiviso la prima foto della neonata in braccio alla mamma mentre stringe il dito del papà: “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria”. E non è mancata la valanga di auguri dai vip di tutto il mondo. A cominciare da Dua Lipa che è amica della coppia: “Congratulazioni ragazzi, sono felice per voi!”. E sono moltissime le congratulazioni e gli auguri postati sotto la foto della piccola: da Emma Marrone a Salvatore Esposito, da Matteo Bocelli a Elisabetta Gregoraci e ovviamente non poteva mancare Francesca Michielin. E poi tantissimi utenti che hanno inondato la sorellina di Leone di cuori. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Ènella notte la figlia die Chiara. Dopo giorni di ansia e attesa condivisi su Instagram con i propri followers, pochi minuti fa entrambi hanno condiviso la prima foto della neoin braccio alla mamma mentre stringe il dito del papà: “23 Marzo 2021. La nostra”. E non è mancata la valanga di auguri dai vip di tutto il mondo. A cominciare da Duache è amica della coppia: “Congratulazioni ragazzi, sono felice per voi!”. E sono moltissime le congratulazioni e gli auguri postati sotto la foto della piccola: da Emma Marrone a Salvatore Esposito, da Matteo Bocelli a Elisabetta Gregoraci e ovviamente non poteva mancare Francesca Michielin. E poi tantissimi utenti che hanno inondato la sorellina di Leone di cuori. L'articolo ...

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - medicinv : RT @PAZZESK4: Ore 9:56 del 23 marzo 2021 Twitter impazzisce per la nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Io c'ero. - AleCapenti1 : RT @DAMNSKIPPY20: Benvenuta #Vittoria Lucia Ferragni! ?? Congratulazioni a @Fedez e @ChiaraFerragni e al piccolo Leone! -