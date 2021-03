Cristian De Sica in lutto, addio alla sorella Emilia: aveva 83 anni (Di martedì 23 marzo 2021) lutto in casa De Sica. Morta a 83 anni la sorella maggiore di Cristian De Sica, Emilia, figlia del padre Vittorio e della sua prima moglie Quest’oggi il noto attore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 marzo 2021)in casa De. Morta a 83lamaggiore diDe, figlia del padre Vittorio e della sua prima moglie Quest’oggi il noto attore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

mariagraziakim3 : RT @AndFranchini: Lutto per Cristian De Sica: è morta la sorella Emilia - vivaglianimali : RT @AndFranchini: Lutto per Cristian De Sica: è morta la sorella Emilia - AndFranchini : RT @AndFranchini: Lutto per Cristian De Sica: è morta la sorella Emilia - AndFranchini : Lutto per Cristian De Sica: è morta la sorella Emilia -