“Come descriveresti un orgasmo?”: la risposta “hot” di Aurora Ramazzotti (Di martedì 23 marzo 2021) Aurora Ramazzotti ha inaugurato la sua “posta del cuore” a tema sessuale e i social si sono scatenati. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è da poco entrata nel cast del programma Le Iene (il debutto è stato proprio con un fact-checking sulla fertilità dei giovani) e ieri ha deciso di rispondere a tutte le domande “hot” dei suoi followers, anche le più intime. Dai giochi erotici alla masturbazione passando per le incomprensioni di coppia e le difficoltà delle ragazze a raggiungere l’orgasmo, Aurora ha commentato senza peli sulla lingua le questioni che le venivano sottoposte, talvolta ironizzando con la sua consueta spontaneità e simpatia. E così, alla domanda “Come descriveresti un orgasmo?” si è lanciata in una rappresentazione del tema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)ha inaugurato la sua “posta del cuore” a tema sessuale e i social si sono scatenati. La figlia di Michelle Hunziker e Erosè da poco entrata nel cast del programma Le Iene (il debutto è stato proprio con un fact-checking sulla fertilità dei giovani) e ieri ha deciso di rispondere a tutte le domande “hot” dei suoi followers, anche le più intime. Dai giochi erotici alla masturbazione passando per le incomprensioni di coppia e le difficoltà delle ragazze a raggiungere l’ha commentato senza peli sulla lingua le questioni che le venivano sottoposte, talvolta ironizzando con la sua consueta spontaneità e simpatia. E così, alla domanda “un?” si è lanciata in una rappresentazione del tema ...

