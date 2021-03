Cassa integrazione e licenziamenti, come cambiano con il Dl Sostegni La guida Come e quando fare le domande per i bonus (Di martedì 23 marzo 2021) Cig e aiuti al lavoro nel Decreto Sostegni: la mini-guida dei Consulenti del lavoro. Normativa confusa e termini incerti: luci e ombre del nuovo testo Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Cig e aiuti al lavoro nel Decreto: la mini-guida dei Consulenti del lavoro. Normativa confusa e termini incerti: luci e ombre del nuovo testo

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione Decreto Sostegni 2021, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale In tale ambito, il decreto prevede: la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 ; la proroga della Cassa integrazione guadagni ; il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del ...

Stop Cassa integrazione per 7 giorni a fine marzo. Ecco perché Fra gli interventi contenuti nell'atteso Decreto Sostegni c'è anche il prolungamento della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti . Tuttavia, circa 6 milioni di lavoratori italiani resteranno senza l'ammortizzatore sociale per una settimana dal prossimo 25 marzo. C'è infatti un "...

Cassa integrazione, come funziona la nuova procedura automatizzata Cigo QuiFinanza Dl Sostegni: perdite autocertificate, ma controlli il costo degli stipendi dei dipendenti messi in cassa integrazione nel 2020) e le tasse. E che siamo al quinto decreto con contributi a fondo perduto da inizio pandemia. (ANSA).

Decreto Sostegni. Con i suoi 32 miliardi di euro equivale a una legge annuale di bilancio Se si pensa che nel 2020 sono stati 108 i miliardi mobilitati contro il Covid e le sue conseguenze, si ha la misura di quanto la pandemia abbia cambiato anche la scala di valutazione delle operazioni ...

