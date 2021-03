Caos vaccini, l’allarme del medico: “Molti pretendono Pfizer anche con violenza” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – “Ci scusiamo per i disagi verificatisi in questi giorni, purtroppo si sono sommate una serie di problematiche”. Lo dice in una nota il direttore dell’ospedale di Giugliano Quinto Nunzio. “Molti cittadini – spiega il medico – sono venuti al centro vaccinale per chiedere informazioni o senza prenotazione, gli anziani, poi, quasi sempre sono accompagnati, determinando un raddoppio delle persone presenti. Inoltre, i tempi richiesti per una vaccinazione prima del blocco di AstraZeneca erano 7 minuti, ora si attestano sui 25 minuti. Sono tante le persone che, senza necessita’ medica, pretendono la vaccinazione con Pfizer: si sono anche verificati episodi di richieste violente che abbiamo dovuto gestire con le guardie giurate. Tutto cio’ rallenta molto le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – “Ci scusiamo per i disagi verificatisi in questi giorni, purtroppo si sono sommate una serie di problematiche”. Lo dice in una nota il direttore dell’ospedale di Giugliano Quinto Nunzio. “cittadini – spiega il– sono venuti al centro vaccinale per chiedere informazioni o senza prenotazione, gli anziani, poi, quasi sempre sono accompagnati, determinando un raddoppio delle persone presenti. Inoltre, i tempi richiesti per una vaccinazione prima del blocco di AstraZeneca erano 7 minuti, ora si attestano sui 25 minuti. Sono tante le persone che, senza necessita’ medica,la vaccinazione con: si sonoverificati episodi di richieste violente che abbiamo dovuto gestire con le guardie giurate. Tutto cio’ rallenta molto le ...

