Attenzione alla truffa dei falsi buoni dei supermercati: come difendersi dall’inganno (Di martedì 23 marzo 2021) Attenzione alla nuova truffa che di recente sta circolando su WhatsApp riguardante i falsi buoni dei supermercati. come difendersi dall’inganno. La truffa dei falsi buoni dei supermercatiNell’ultimo periodo in Italia moltissimi utenti di WhatsApp hanno segnalato l’esistenza della nuova truffa dei falsi buoni dei supermercati. Già qualche settimana fa ci eravamo occupati di un problema simile legato, però, a dei coupon fasulli che riproducevano marchi di abbigliamento e dispositivi elettronici. In questa nuova versione della truffa, invece, ad essere presi di mira sono i ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 marzo 2021)nuovache di recente sta circolando su WhatsApp riguardante idei. LadeideiNell’ultimo periodo in Italia moltissimi utenti di WhatsApp hanno segnalato l’esistenza della nuovadeidei. Già qualche settimana fa ci eravamo occupati di un problema simile legato, però, a dei coupon fasulli che riproducevano marchi di abbigliamento e dispositivi elettronici. In questa nuova versione della, invece, ad essere presi di mira sono i ...

Advertising

fattoquotidiano : IL VIMINALE CORRE PER SUÁREZ. PERÒ DIMENTICA PATRICK ZAKI Mi rivolgo con deferenza a Luciana Lamorgese, ministra de… - albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, racconteremo la storia e l’evoluzione dei castelli europei, c… - JoseCarlosRRuiz : Attenzione ?? Informazioni alla stampa da parte della Direttrice di Comunicazione e Immagine di @CubaMINREX,… - CaritasEuropa : RT @caritaslodi: Vogliamo tenere alta l'attenzione sull'emergenza umanitaria in #Bosnia grazie alla testimonianza raccolta da @silvia_sinib… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DaniSbrollini: La #scuola deve riaprire in sicurezza, ma il prima possibile. Questa situazione sta gravando sulle famiglie e sull'esper… -