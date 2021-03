Alonso: 'Alpine come la Ferrari? Non so per chi delle due sarebbe una brutta notizia...' (Di martedì 23 marzo 2021) 'Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco titolo è un sogno. Vediamo e incrociamo le dita'. Così Fernando Alonso, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) 'Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco titolo è un sogno. Vediamo e incrociamo le dita'. Così Fernando, ...

Advertising

dinoadduci : Alonso: “Alpine come la Ferrari? Non so per chi sarebbe una brutta notizia...” - Mariano_Amelio : @Gazzetta_it @F1 @alo_oficial @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @AlpineF1Team '#Alonso: “#Alpine come #Ferrari? Non s… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: #F1, #Alonso: “#Alpine come #Ferrari? Non so per chi sarebbe brutta notizia” @F1 @alo_oficial @ScuderiaFerrari @Carlossain… - Gazzetta_it : #F1, #Alonso: “#Alpine come #Ferrari? Non so per chi sarebbe brutta notizia” @F1 @alo_oficial @ScuderiaFerrari… - lucasfelipe_73 : RT @lucasfelipe_73: #F1 2021 Grid ?? Mercedes ???? Hamilton ???? Bottas ?? Alpine ???? Ocon ???? Alonso ?? Haas ???? Schumacher ???? Mazepin ?? McLa… -