Tommaso Zorzi | non doveva succedere | lo spoiler sull’Isola dei Famosi 2021 è servito

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la vittoria al GF Vip,è lanciatissimo. Sui social, certo, dove è sempre più seguito ma anche in tv. È infatti opinionista in un altro reality di punta di casa Mediaset, l’Isola dei. Insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, che nel frattempo è finalmente risultata negativa al tampone del Covid, l’influencer milanese che ha trionfato al GF Vip di Alfonso Signorini affianca Ilary Blasi, padrona di casa di questa 15esima edizione dell’Isola che è da poco iniziata. Ma non solo. A breve, infatti, partirà un nuovo programma di cuisarà conduttore. Al momento, però, ci sono pochissimisu questo nuovo format online dell’Isola deidi cui si occuperà. Si sa che è certamente dedicato al reality show ora in onda su Canale ...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - zorzando2554 : RT @chiacchierespa1: Che cazzo di fandom hai, @tommaso_zorzi !! ? #tzvip #tommasozorzi - Capera20239698 : @MUMMIA23 @SkylarIre @tommaso_zorzi Se lo vuole tatuare -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata da tre opinionisti pronti a commentare le avventure dei naufraghi: Iva Zanicchi,ed Elettra Lamborghini. In collegamento dall'Honduras, per ...Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...La foto di una passeggiata si trasforma in una polemica social: è quanto successo sul profilo Instagram di Alba Parietti. La showgirl ha pubblicato uno scatto che immortala suo ...Sui social Tommaso ha raccontato di aver ricevuto alcune immagini da un corteggiatore, ma non avrebbe gradito la cosa ...