"Scorrerà sangue italiano": minacce di morte a Urzì. Fdi: delirio ignobile, non ci spaventa (video) (Di lunedì 22 marzo 2021) minacce di morte in una lettera minatoria rigorosamente anonima è giunta ad Alessandro Urzì, Consigliere regionale del Trentino Alto Adige e provinciale di Bolzano di FdI. E' stata inviata dall'Austria. "Gli italiani dell'Alto Adige devono morire? Volete davvero che muoiano? Basta attacchi agli Schuetzen altrimenti il sangue italiano Scorrerà sulle strade dell'Alto Adige". Questo uno dei passaggi della lettera. minacce di morte a Urzì: "Minacciati tutti gli italiani" E' Urzì stesso in un video a divulgare la notizia dai suoi profili social. "Un messaggio delirante, una intimidazione grave inviata alla mia persona. Ma attraverso di essa all'intera società civile della nostra provincia ed in ...

