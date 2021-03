Sci | Gut e il ritiro dopo 2 porte | Nessuna polemica | rischiavo l' infortunio

(Di lunedì 22 marzo 2021) Bologna, 22 marzo 2021 " E' sfumata praticamente senza gareggiare la Coppa del Mondo per Lara Gut , vinta invece dalla slovacca Petra Vlhova . La ticinese non ha potuto usufruire delle ultime due gare ...

Proprio nell'ultima gara è andata in scena la strana decisione di Larache ha deciso di ritirarsi dopo solo due porte. C'è chi ha ipotizzato una scelta polemica e di protesta verso l'...Altra giornata speciale per loitaliano, il merito è di Marta Bassino che vince la Coppa del Mondo di gigante femminile , ... che va in Slovacchia per la prima volta, seconda è Lara- Behrami ...La svizzera ieri nel gigante ha deciso di ritirarsi dopo due porte, c’è chi ha ipotizzato una protesta verso l’organizzazione ma la decisione è maturata per troppa stanchezza ...L’azzurra si aggiudica la Coppa del mondo di specialità. A Feller quella maschile La delusione di Federica: «Devo ritrovare i giusti stimoli per continuare a sciare» ...