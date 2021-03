Sci alpino: “Federica Brignone ha sofferto nel vedere le compagne festeggiare”. Il parere di Ninna Quario (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è conclusa ieri con un quarto posto nel gigante alle Finali di Lenzerheide, in Svizzera, una stagione di Coppa del Mondo non del tutto convincente per Federica Brignone. L’azzurra, reduce dall’esaltante 2020 che l’ha vista conquistare la sfera di cristallo, non è riuscita a confermarsi, trovando sensazioni alterne con il passare delle settimane (da sottolineare anche la bellissima vittoria in SuperG in Val di Fassa). Al termine dell’ultima prova sono arrivate dichiarazioni shock da parte della trentenne: “Spero di non fare un’altra stagione del genere, sono contenta di come l’ho chiusa perché ho lottato con la stanchezza e la poca motivazione, oggi non me ne fregava davvero nulla. Ho davvero bisogno di staccare e spero di ritrovare presto la motivazione per allenarmi, perché fare gare in questo modo ha poco senso. Ci vuole un cambiamento nella mia ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è conclusa ieri con un quarto posto nel gigante alle Finali di Lenzerheide, in Svizzera, una stagione di Coppa del Mondo non del tutto convincente per. L’azzurra, reduce dall’esaltante 2020 che l’ha vista conquistare la sfera di cristallo, non è riuscita a confermarsi, trovando sensazioni alterne con il passare delle settimane (da sottolineare anche la bellissima vittoria in SuperG in Val di Fassa). Al termine dell’ultima prova sono arrivate dichiarazioni shock da parte della trentenne: “Spero di non fare un’altra stagione del genere, sono contenta di come l’ho chiusa perché ho lottato con la stanchezza e la poca motivazione, oggi non me ne fregava davvero nulla. Ho davvero bisogno di staccare e spero di ritrovare presto la motivazione per allenarmi, perché fare gare in questo modo ha poco senso. Ci vuole un cambiamento nella mia ...

