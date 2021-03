Salone del Mobile a settembre: l'ultima parola al Dpcm del 6 aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 - La nuova data del Salone del Mobile , la più importante fiera del design del mondo, slittata da aprile 2020 a settembre 2021 a causa del Covid, è fortemente legata al prossimo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 - La nuova data deldel, la più importante fiera del design del mondo, slittata da2020 a2021 a causa del Covid, è fortemente legata al prossimo ...

Advertising

INTERNIMagazine : Il Salone del Mobile a settembre con le garanzie del governo In una nota predisposta per i ministri competenti il p… - verbanonews : New post: Il Salone del Mobile vuole riaprire a settembre - varesenews : Il Salone del Mobile vuole riaprire a settembre - andreaventura01 : Salone nautico Bologna 2021, Bonaccini: 'Speriamo in presenza coi vaccinati'. La grande macchina del 'passaporto va… - passionedesign : L’appello del Salone del Mobile al Governo -