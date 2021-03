PS3 | PS Vita e PSP | addio ai negozio digitali? Alcune voci indicano una chiusura imminente

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ora che la next-gen è arrivata con PlayStation 5 è lecito chiedersi cosa voglia fare Sony con le precedenti console. Ebbene, secondo un report, i negozi PS3, PSe PSP chiuderanno definitivamente entro la fine dell'anno. Una fonte verificata afferma che entrambi i negozi PS3 e PSP verranno chiusi il 2 luglio, con ilPSverrà chiuso poco dopo il 27 agosto. Quindi cosa significa? Con ladei negozi, ciò significa che i fan di PlayStation non saranno più in grado di acquistare versionidi giochi, DLC e altro ancora legati a queste tre piattaforme. Ciò significa anche che molti giochioriginali per PlayStation 1 andranno persi attraverso i canali ufficiali. Nonostante le evidenti carenze di PSdovute alla mancanza di ...

In queste ultime ore sta girando in rete un report che sta facendo pensare ad una possibile chiusura degli store online di, PSe PSP . La notizia, non ancora ufficializzata da Sony, è emersa grazie a una fonte verificata dalla redazione di The Gamer, la quale sembra essere convinta che le intenzioni di Sony siano ...L'annuncio ufficiale sarebbe previsto per questo mese, con gli store die PSP che saranno chiusi il 2 luglio e quello di PSsolo poco più tardi, il 27 agosto. Nell'attesa di una conferma ...Stando ad un report, i PS Store di PS Vita, PSP e PS3 potrebbero chiudere in estate. Secondo un nuovo report di The Gamer, Sony avrebbe intenzione di chiudere relativamente presto il PS Store di PlayS ...Una nuova voce di corridoio parla dell'imminente annuncio circa la chiusura del PS Store di PS3, PSP e PS Vita.