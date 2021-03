Potenza, Eni dona 50 caschi respiratori, due ecografi e 240mila mascherine (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Eni ha donato all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Villa d'Agri (Potenza) 50 caschi per terapia respiratoria a pazienti affetti da Sars - Cov - 2, due ecografi, centomila mascherine Ffp2, 240 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Eni hato all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Villa d'Agri () 50per terapiaa a pazienti affetti da Sars - Cov - 2, due, centomilaFfp2, 240 ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Potenza, Eni dona 50 caschi respiratori, due ecografi e 240mila mascherine - Fort71488686 : RT @dukana2: #Arrestato ufficiale dei #carabinieri in #Basilicata ??per la #Procura di #Potenza depistò indagini su magistrati del sistema… - dukana2 : RT @dukana2: #Arrestato ufficiale dei #carabinieri in #Basilicata ??per la #Procura di #Potenza depistò indagini su magistrati del sistema… - Annadelbello11 : RT @dukana2: Bloccati i processi in #Basilicata al #tribunale di #Potenza perché non ci sono i riscaldamenti ??e si arriva velocemente alla… - ArioPuggioni : RT @dukana2: Bloccati i processi in #Basilicata al #tribunale di #Potenza perché non ci sono i riscaldamenti ??e si arriva velocemente alla… -