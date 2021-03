Pomezia | uomo di 46 anni picchia la compagna davanti ai figli | arrestato

Leggi su ck12

(Di lunedì 22 marzo 2021), undi 46è statoper averto laaipiccoli. A chiamare i militari è stata proprio la vittima. Attualmente, l’, è in stato di fermo presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di VelletriIeri pomeriggio i carabinieri disono stati chiamati da una donna vittima di violenza domestica. La donna ha avvertito i militari sfruttando una momentanea assenza del compagno. Una volta arrivati nell’abitazione i carabinieri hanno potuto constatare come la violenza fosse realmente accaduta, visto che la donna aveva molte ferite in volto. Una volta rientrato in appartamento, l’, è stato ...