Pd | Assemblea Base riformista Senato | ' avanti con Marcucci'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina al Senato una riunione dei Senatori di Base riformista, l'area del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. "La linea, al momento, è quella di andare avanti con l'attuale presidente" del gruppo, Andrea Marcucci, si spiega. All'incontro erano presenti 18 Senatori. Il gruppo dem a palazzo Madama ne conta in totale 35.

