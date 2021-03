Parrucchieri ed estetisti incontrano Camera di Commercio Fiola | “Subito bandi per ripartire”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Crisi Covid,incontra rappresentanti di acconciatori e centri estetici: “per aiuto sui fitti, sugli interessi per finanziamenti e investimento tecnologico”. Due delegazioni di acconciatori e centri estetici, aderenti alle associazioni Aicast e Casartigiani, hanno incontrato il presidente delladidi Napoli, Ciro, per evidenziare la crisi del settore acconciatori

Diamo voce a 16mila imprese in Campania, 7mila solo a Napoli e provincia, per il settore di/barbieri, centri estetici, benessere e immagine. Si tratta di 35mila addetti diretti e di ...... ristoranti, bar, alberghi, servizi alla persona (, barbieri,), eventi, palestre, piscine, discoteche, attività culturali. E, dunque, altro che ulteriori 20 miliardi ipotizzati ...Ci hanno chiesto di investire in sicurezza, le spese aumentano, le tasse aumentano, il lavoro diminuisce”. Parrucchieri ed estetisti lamentano anche un boom di abusivismo. “Tanti stanno svolgendo ...Camera di Commercio Napoli. Ciro Fiola incontra rappresentanti di acconciatori e centri estetici: “Subito bandi per aiuto sui fitti, sugli interessi per finanziamenti e investimento ...