Omceo Roma: non attendibile Rt Lazio a 0.95, no a zona arancione (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Lazio presto ‘arancione’? Onestamente non sto vedendo una diminuzione dei casi, anzi vedo un incremento delle terapie intensive e dei ricoveri. Sembra che l’Rt sia attualmente al di sotto dello 0,95, ma non ritengo che questo dato sia cosi’ attendibile. In ogni caso non penso sia possibile in questo momento passare dal ‘rosso’ all”arancione'”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Le persone continuano a non comprendere, vanno nei parchi e la mattina in strada c’e’ traffico- aggiunge Magi- Per uscire da questa situazione serve la collaborazione di tutti quanti, ma ad oggi ancora paghiamo le conseguenze di chi ha continuato a uscire”. Quanto ai dati, secondo Magi arrivano in “maniera non ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)– “presto ‘’? Onestamente non sto vedendo una diminuzione dei casi, anzi vedo un incremento delle terapie intensive e dei ricoveri. Sembra che l’Rt sia attualmente al di sotto dello 0,95, ma non ritengo che questo dato sia cosi’. In ogni caso non penso sia possibile in questo momento passare dal ‘rosso’ all”'”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Le persone continuano a non comprendere, vanno nei parchi e la mattina in strada c’e’ traffico- aggiunge Magi- Per uscire da questa situazione serve la collaborazione di tutti quanti, ma ad oggi ancora paghiamo le conseguenze di chi ha continuato a uscire”. Quanto ai dati, secondo Magi arrivano in “maniera non ...

