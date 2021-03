Ogni segnalibro è un memento mori (Di lunedì 22 marzo 2021) Ho un vizio tremendo: perdo sempre il segnalibro e riempio le pagine di pieghe per tenere il segno. Me ne dispiaccio pure, ma non c’è soluzione. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Ho un vizio tremendo: perdo sempre ile riempio le pagine di pieghe per tenere il segno. Me ne dispiaccio pure, ma non c’è soluzione. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Ogni segnalibro Ogni segnalibro è un memento mori Nella Breve storia del segnalibro di Massimo Gatta ho trovato un paragone che mi ha colpito: il segnalibro è come l'orologio fermo trovato al polso della vittima.

Una cascata di ceci e un ricordo ... in attesa di qualsiasi indizio che potesse illuminare la soglia di ogni passo fino a quell'... Aprì la pagina dov'era rimasto un vecchissimo segnalibro ormai quasi in polvere: 'Perturbati dolore animi'. ...

Ogni segnalibro è un memento mori - Guido Vitiello Internazionale Segnalibro. Ritratto dello scrittore inglese Evelyn Waugh da giovane “Solo quando hai perso ogni curiosità sul futuro arriva il momento di scrivere un'autobiografia”: con il suo tono ironico e ...

Davide Rocco Colacrai è in libreria con una nuova silloge Il 5 Marzo, a due anni da “Asintoti e altre storie in grammi”, il pluripremiato poeta Davide Rocco Colacrai, è tornato con una nuova silloge poet ...

