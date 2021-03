Nino Manfredi | cent’anni con una chitarra e un paio di scarpe nuove

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) “È robba der paese nostro, che se po’ cantà pure senza voce”, il ritornello della sua serenata, lo racconta più di un libro di memorie., Saturnostro, è il sentimento e il folclore della Roma popolare. È la voce delle viuzze, dei selci, dei suoi bassi e delle osterie. Come un personaggio di Trilussa, del Belli, ma autentico, reale: dail ‘friccico’ di Roma.bussa prima di entrare. Sulla scena non fa il padrone, ma si presenta col garbo, con quell’inchino che è una piegatura naturale del suo corpo. Non sarà applaudito per la spavalderia, ma perché te la ‘racconta’ senza recite, piano, con umiltà, remissivo come l’Accademia d’Arte Drammatica gli ha insegnato. “Sono ciociaro, sono nato a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone“. Rivendicava le sue origini come uno ...